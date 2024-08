La madre, di etnia rom, è stata arrestata per reati sul patrimonio, furti e borseggi

È arrivato insieme alla sua mamma poco meno di una settimana fa nel carcere romano di Rebibbia. Ha solo 3 mesi e passa le sue giornate in una cella. Secondo quanto apprende LaPresse è di origine croata e la mamma, di etnia rom, è stata arrestata per reati sul patrimonio, furti e borseggi. Insieme a lui anche due bambini, un italiano e un polacco di due anni e mezzo.

Il bimbo polacco passa le giornate nella cella con la mamma, attendendo le suore o i volontari del carcere per giocare. Il bimbo italiano va all’asilo, lo accompagnano le volontarie del carcere. Le loro attività all’esterno del carcere sono ridotte all’osso e dipendono dalla disponibilità dei volontari e degli agenti di polizia penitenziaria non esistendo un programma per le loro attività. Formalmente infatti non sono detenuti, possono uscire dal carcere ma la loro ‘libertà’ di uscire dipende da coloro che possono portarli fuori da quel mondo con le sbarre alle fineste.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata