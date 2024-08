Strada bloccata da una vasta massa di detriti

A causa del maltempo che si è abbattuto nella notte sul Friuli Venezia Giulia, una strada regionale, la 355 è stata chiusa al traffico, a causa di una frana nel Comune di Sappada, nel Cadore. La strada collega il Friuli Venezia Giulia con il Veneto. Il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia era stato allertato nella serata di ieri dallo stesso Comune di Sappada, per una colata di detriti che ha invaso il manto stradale della statale in corrispondenza del Rio Acquatona a supporto delle operazioni dei Vigili del Fuoco volontari di Forni Avoltri e di quelli di Santo Stefano di Cadore. La frana, che ha bloccato la strada con una vasta massa di detriti, avrebbe potuto coinvolgere dei veicoli ed è per questo che i soccorritori della stazione, cinque tecnici, si sono portati sullo scenario per calarsi lungo la via ferrata – inaugurata lo scorso anno – che scende nell’orrido dell’Acquatona per fare le verifiche fin dove è stato possibile. La massa di detriti è infatti scesa dentro l’orrido e nel dinamismo della caduta ha impattato sul versante opposto della forra travolgendo parte delle stesse attrezzature della ferrata nuova. I soccorritori, illuminando la discesa con le potenti torce, sono riusciti a sfruttare in alternativa le vecchie attrezzature, soprattutto scalette, precedenti quelle della nuova ferrata che permettevano di scendere fino al Rio Acquatona e lì a verificare che non vi fossero auto. La ferrata è stata danneggiata e la passerella finale che permetteva di raggiungere un grande masso nel Rio Acquatona completamente travolta.Allegate immagini e disponibile un video di 25 secondi girato sul fondo della forra

