Il diciannovenne content creator bresciano ha annunciato la malattia con un video sui social

“Comunque la vita è così strana… Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno”. Con un video e questo messaggio, Stefano Cirillo, ha comunicato ai suoi follower la diagnosi della leucemia.

Il giovane content creator bresciano, che ha appena 19 anni ed è seguito su TikTok da oltre 200mila fan, nel video si riprende in auto, poi seduto mentre un’infermiera gli taglia i capelli e infine in un letto d’ospedale. Immediata la reazione di affetto dei fan che hanno risposto con messaggi e mi piace. A chi domandava come abbia scoperto il cancro, Cirillo ha risposto: “Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue”, ha concluso, sottolineando in questo modo l’importanza della prevenzione affidata a medici seri e ad esami approfonditi.

Il tiktoker ha ringraziato i suoi fan

“Ho messo un semplice video sfogo che in poche ore ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Ho ricevuto migliaia di messaggi da persone che hanno un cancro, da persone che hanno la mia stessa malattia ma anche da persone che stanno bene e semplicemente mi mandano il loro calore”, ha poi raccontato il giovane sempre sui social: “Io non riuscirò a rispondere a tutti ma vi sento fortissimo e vi ringrazio”, ha concluso.

