Il 47% completamente nascosto all'erario

La guardia di finanza di Pescara ha scoperto un maxi giro di evasione fiscale legato alle vendite su piattaforme online realtive a un volume d’affari di 1,3 miliardi di euro, di cui il 47% completamente nascosto all’erario. Sono 850 gli operatori, per lo più stranieri, individuati dalle fiamme gialle e 2.500 i venditori di cui sono stati analizzati i dati e confrontati con i report comunicati al fisco dai gestori di siti di e-commerce e marketplace. Sarebbero stati evasi e non dichiarati quasi 300 milioni di euro di iva. In particolare su merci tessili ed elettroniche che arrivavano ad una vasta rete di imprenditori, i quali omettevano le dichiarazioni o dichiaravano volumi di vendita inferiori a quelli reali. Nella quasi totalità dei casi – fa sapere la gdf – hanno effettuato versamenti all’erario per regolarizzare la propria posizione.

