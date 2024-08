L'autorità ha richiamato gli organi di stampa e i social media al rigoroso rispetto del principio di essenzialità dell’informazione

Il Garante per la protezione dei dati personali informa di aver “avviato istruttorie nei confronti di varie testate” per la pubblicazione del colloquio in carcere tra Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, e il padre, Nicola Turetta, relativo al 3 dicembre 2023. “La pubblicazione di conversazioni private, intercorse in un contesto di particolare delicatezza, quali i colloqui in carcere tra detenuti e parenti, vìola la normativa privacy e le regole deontologiche dei giornalisti“, afferma il Garante.

L’Autorità informa di aver avviato istruttorie nei confronti di varie testate e “richiama gli organi di stampa e i social media al rigoroso rispetto del principio di essenzialità dell’informazione e della dignità delle persone coinvolte in fatti di cronaca”.

