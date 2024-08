Il giovane di origine marocchina è stato trovato in strada poco prima delle due di notte

Omicidio nella notte a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un 24enne marocchino è stato accoltellato all’addome. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è deceduto poco dopo. Il giovane è stato trovato in strada poco prima delle due di notte tra via San Giovanni Battista Angolo e via Don Luigi Sturzo. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

