Terni, aggredita a martellate dal marito su un bus: la donna è in gravi condizioni

Una donna è stata aggredita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. Il fatto è avvenuto a bordo di un bus di linea. L’ aggressione è scoppiata nel primo pomeriggio a bordo di un autobus di linea. Il 43 enne di origini marocchine ha brutalmente aggredito la moglie, connazionale di 44 anni. Dalle offese verbali l’uomo è passato a colpire la donna prima a mani nude poi con un martello per poi fuggire dal bus dileguandosi nelle campagne circostanti dove le ricerche sono in corso. La vittima è stata soccorsa da personale sanitario e portata all’ospedale di Terni con l’ elisoccorso. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche e si trova in pericolo di vita. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Terni, coordinati dalla procura della Repubblica di Terni. Numerose pattuglie stanno setacciando il territorio e le aree rurali limitrofe.