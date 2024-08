Immagine Vigili del Fuoco

A bordo c'erano 45 persone di nazionalità cinese

Un pullman con a bordo 45 turisti cinesi si è ribaltato mentre percorreva l’autostrada A1 tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione Firenze. Una persona è morta e altre 22 sono rimaste ferite. Immediatamente è scattato il piano per le Maxiemergenze 118 di Arezzo, ed è stato attivato il servizio di elisoccorso Pegaso e 115. Negli ospedali di Arezzo e Siena sono in cura i primi feriti. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

