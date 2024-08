Foto di archivio

L’aggressore, un 50 enne di origini srilankesi che si era dato alla fuga, è stato arrestato ieri pomeriggio con l'accusa di tentato omicidio

Cosparge di benzina l’ex compagna e prova a bruciarla viva, ma un passante assiste alla scena e chiama la polizia. È accaduto lunedì mattina, in pieno giorno e lungo la via principale del quartiere Golosine, a Verona.

Erano circa le 11.30 quando una volante delle forze dell’ordine è stata inviata in via Po a seguito della segnalazione di una violenta aggressione di un uomo ai danni della sua ex compagna. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la vittima era ancora visibilmente scossa e agitata: accanto a lei, un giovane che aveva assistito alla scena e che – senza un attimo di esitazione – è intervenuto in suo aiuto e ha allertato la centrale operativa della questura. L’aggressore, un 50 enne di origini srilankesi che si era dato alla fuga, è stato arrestato ieri pomeriggio con l’accusa di tentato omicidio.

