A Palazzo d'Accursio le celebrazioni per ricordare le 85 vittime dell'attentato del 2 agosto 1980

Nel cortile del Palazzo d’Accursio a Bologna si sono aperte le celebrazioni per ricordare le 85 vittime dell’attentato che il 2 agosto 1980 colpì la stazione e causò anche oltre 200 feriti. “Viviamo in un momento in cui nel mondo sembra delinearsi una minaccia ai valori di libertà e democrazia che sono alla base di pace e convivenza civile, scolpiti nella nostra carta costituzionale. La strage di Bologna ci ricorda che la pace e la sicurezza e la democrazia non sono conquiste scontate, ma valori che vanno difesi e promossi quotidianamente, per farlo dobbiamo essere uniti contro ogni forma di odio e intolleranza e ribadire con forza il nostro rifiuto al fascismo e totalitarismo“. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi aprendo la commemorazione.

“Il ricordo di quella tragica giornata rinnova e rafforza in tutti noi la consapevolezza del valore della coesione sociale e della solidarietà. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, con determinazione e unità, per garantire un avvenire di pace e di sicurezza per tutti”, ha continuato il ministro. “Dobbiamo proseguire il nostro impegno affinché ai familiari di vittime innocenti sia assicurato il giusto riconoscimento per il tributo di dolore e sofferenza che hanno pagato. Il Parlamento ha impresso un’importante accelerazione all’esame dei progetti di legge che puntano ad estendere la platea dei beneficiari delle provvidenze economiche per le vittime del terrorismo, ma anche a semplificare le procedure per la presentazione delle istanze e per la concessione dei benefici”, ha sottolineato Piantedosi. “Lo squarcio nella parete della sala d’attesa della Stazione di Bologna è una cicatrice permanente delle terribili lesioni provocate dall’esplosione, ma è anche un monito a non abbassare mai la guardia, a non dimenticare mai, a non permettere che l’odio e la violenza prendano il sopravvento. È un impegno che dobbiamo rinnovare ogni giorno, con gesti concreti, con scelte coraggiose, con una visione chiara e decisa del futuro che vogliamo costruire. E noi, oggi, con la nostra presenza, stiamo rinnovando questo impegno” ha concluso il ministro degli Interni.

