La donna è stata uccisa a coltellate il 30 luglio a Terno d'Isola

Saranno celebrati domani nella Chiesa di San Vittore Martire di Bottanuco, in provincia di Bergamo, i funerali di Sharon Verzeni, la donna uccisa a coltellate la notte del 30 luglio in strada a Terno d’Isola, paese in cui l’ex estetista viveva da pochi anni con il compagno.

“Ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera comunità, profondamente turbata dalla drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari”, il sindaco Rossano Pirola ha proclamato il lutto cittadino per sabato 3 agosto.

Nella sede del Comune le bandiere saranno esposte a mezz’asta mentre i negozi resteranno chiusi dalle 10 alle 11 in concomitanza con i funerali. In considerazione del notevole afflusso di persone alla cerimonia religiosa, la chiusura al traffico del tratto stradale di Piazza San Vittore antistante il Palazzo Comunale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla manifestazione di cordoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata