Foto di archivio

A bordo del mezzo pubblico non c'erano passeggeri. Il colpo potrebbe essere stato esploso da una persona in sella a una moto che rincorreva un'auto

Tragedia sfiorata al Casilino. Un colpo di pistola è stato sparato contro un autobus di linea notturna, fermo al capolinea di Grotte Celoni, all’altezza di via Casilina 1665, giovedì sera intorno alla mezzanotte. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, a bordo del mezzo pubblico non c’erano passeggeri e l’autista era sceso e si trovava a pochi metri dall’autobus. Il proiettile ha mandato in frantumi un vetro. Alcuni testimoni hanno raccontato agli agenti delle volanti della questura, che il colpo potrebbe essere stato esploso da una persona in sella a una moto che rincorreva un’automobile. Indaga la polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata