(LaPresse) Con l’inizio di agosto, strade e autostrade italiane si riempiranno di viaggiatori in partenza per le ferie. In occasione dell’esodo estivo, la Polizia di Stato ha realizzato un video nel quale elenca tutte le raccomandazioni necessarie per intraprendere un viaggio sicuro: controllare l’efficienza del veicolo, individuare un posto sicuro per i propri animali, evitare pasti abbandonanti e tenersi sempre aggiornati sulle condizioni del traffico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata