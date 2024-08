Epicentro a Pietrapaola: cittadini in strada

Una forte scossa di terremoto di magnitudo tra 4.9 e 5.4 è stata registrata in provincia di Cosenza. Il sisma ha avuto l’epicentro a 3 chilometri dalla città di Pietrapola a una profondità di 21 chilometri. Lo riporta Ingv.” Abbiamo già attivato i controlli, fra poco avremo una maggiore definizione della situazione. Si è sentito in gran parte della Calabria, a Vibo Valentia, a Catanzaro. Stiamo facendo tutti i controlli del caso”, ha detto a Rainews Domenico Costarella direttore generale della Protezione civile della Calabria.

“Io mi trovavo per strada. A Cosenza la scossa si è sentita in modo meno forte rispetto che in altre parti del territorio. Nella nostra città non ci sono situazioni allarmanti”. Lo ha detto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ai microfoni di Rainews. “So che intorno a Cosenza si sono registrate delle situazioni di maggiore panico ma al momento situazioni allarmanti non se ne registrano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata