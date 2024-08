(LaPresse) – Ha accusato un malore mentre era alla guida del suo furgone, in via Giovanni Boccaccio, all’angolo con piazza Giovine Italia a Milano, in zona Cadorna, e investe 4 pedoni: 2 in maniera diretta, 2 coinvolte in misura minore nell’impatto. Unuomo di 51 anni, è morto dopo essere stato portato all’ospedale Niguarda, in arresto cardiocircolatorio .In codice giallo con trauma cranico e al volto, e a gamba e braccio, un ragazzo di 21 anni; una giovane della stessa età ha riportato una trauma ‘minore’ a una gamba. Non ospedalizzato il quarto pedone investito, un uomo di 50anni. Il conducente del furgone, un uomo di 55 anni, ha riportato anche un trauma alla schiena ed è stato trasferito al San Carlo.

