La manifestazione in piazza Cadorna

“Abbiamo raccolto un appello dei sindacati palestinesi che chiedono di boicottare anche le industrie israeliane complici dell’occupazione. Teva ne è un esempio perché oltre ad essere in regime di monopolio visto che ha smontato tutta l’industria farmaceutica palestinese che non può produrre per i propri fabbisogni, in più sostiene l’esercito israeliano sia economicamente sia anche con cure gratuite per i soldati al fronte. Nonostante il loro codice etico discriminano continuamente i palestinesi non solo a Gaza ma in tutta la Palestina storica”. Così Raffaele Spiga di BDS Italia a margine della manifestazione per la campagna nazionale di boicottaggio della casa farmaceutica israeliana TEVA, in piazza Cadorna a Milano.

