Foto di archivio

Ennesimo incidente sul lavoro. La tragedia è avvenuta a Salorno

Ancora un incidente sul lavoro mortale in Alto Adige. Un 47enne ha perso la vita mentre era alla guida di un trattore che si è ribaltato: l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. La tragedia è avvenuta a Salorno, in un terreno nella frazione di Pochi, nella zona del maso Klammhof. L’allarme è scattato poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salorno, insieme al medico d’urgenza e alle forze dell’ordine, ma per il 47enne non c’era più nulla da fare.

