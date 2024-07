Screenshot da video esclusivo La Stampa

La vittima è un ragazzo tedesco di 20 anni

Dopo l’aggressione al giornalista de La Stampa Andrea Joly, una nuova aggressione “politica” da parte di un militante di CasaPound è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorso, sempre a Torino. Uno studente tedesco di 20 anni è stato sfregiato al volto con un bicchiere al termine di una discussione.

La ricostruzione dell’aggressione

Come riporta il quotidiano La Stampa, che pubblica in esclusiva anche un video, è notte, quando fuori dall’Alibi, locale di via Belfiore, Davide Di Paolantonio, 23enne romano, colpisce con violenza inaudita e con un bicchiere un turista tedesco, che ora rischia di avere il volto perennemente sfregiato. “Non si conoscevano. Era qui con la sua ragazza tedesca, a bere qualcosa. Si sono parlati per caso e quel ragazzo con la testa rasata lo ha colpito all’improvviso”, racconta chi ha assistito all’aggressione. La scena è stata ripresa in un video, che mostra chiaramente la dinamica dello scontro. Dopo aver sferrato il colpo, gli amici di Paolantonio, anch’essi militanti di CasaPound, lo invitano ad allontanarsi, mentre soltanto uno di loro si ferma a soccorrere la vittima. Ma grazie ai testimoni, gli agenti di polizia arrivati sul posto, riescono a rintracciare l’aggressore: “Camminava in una via vicina in stato di particolare agitazione, con la mano sinistra completamente sporca di sangue e con dei tagli del tutto compatibili con la dinamica dei fatti”, si legge nel verbale. Cosa c’entri la politica in tutto questo non è chiaro, come non sono chiare le spiegazioni fornite alle autorità da Paolantonio: “Non sono sicuro di avere colpito effettivamente lui. Avevo bevuto tanto: sei cocktail e qualche shottino. Quella sera ho litigato con varie persone. Non so però davvero dire il motivo scatenante. Ho rimosso tutto”.

Le accuse della procura

Paolantonio ha passato due giorni e una notte in carcere alle Vallette. Ieri è stato scarcerato, con la gip che ha ordinato per lui i domiciliari, da scontare a casa sua. Le accuse rivolte al 23enne dalla pm Chiara Molinari, sono di lesioni aggravate dai futili motivi e dall’avere usato un’arma. Il giovane turista tedesco, invece, è stato portato immediatamente all’ospedale Mauriziano, dove hanno ipotizzato una prognosi di venti giorni. Il taglio al volto era profondo e la guancia, lacerata in due, è stata ricucita.

Appendino polemica con La Russa: “Doveva identificarsi anche lo studente”

Chiara Appendino commentando sui social l’episodio si è rivolta con ironia al presidente del Senato Ignazio La Russa. “Per lei anche questo studente avrebbe dovuto qualificarsi prima di essere sfregiato da un attivista di Casapound? Colga l’occasione per chiedere scusa”, scrive l’ex sindaca di Torino riferendosi alle parole della seconda carica dello Stato che, dopo l’aggressione subita dal giornalista Joly da parte di militanti di CasaPound, aveva affermato che il reporter avrebbe fatto meglio a qualificarsi.

Presidente @Ignazio_LaRussa, per lei anche questo studente avrebbe dovuto qualificarsi prima di essere sfregiato da un attivista di Casapound? Colga l’occasione per chiedere scusa e assumere una posizione netta ed inequivocabile su queste aggressionihttps://t.co/SMp2GOHtpC — Chiara Appendino (@c_appendino) July 30, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata