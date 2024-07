Foto di archivio

Andrea Joly è stato preso a calci perché stava filmando i festeggiamenti del movimento di estrema destra fuori da un locale

Andrea Joly, giornalista de La Stampa, è stato aggredito davanti a un locale, ‘Asso di bastoni’, a Torino, da un gruppo di militanti di Casa Pound.

Fuori dal pub, come racconta la testata torinese, era in corso una festa del movimento di estrema destra con fumogeni e fuochi d’artificio, quando il cronista è passato in strada e ha iniziato a riprendere le scene con un telefonino. È per questo motivo che è stato avvicinato e aggredito: Joly è stato colpito a calci mentre tentava di allontanarsi. Sono in corso le indagini della Digos di Torino per identificare gli aggressori.

Schlein: “Sciogliere organizzazioni neofasciste”

“Esprimo solidarietà e vicinanza ad Andrea Joly, giornalista de La Stampa che stanotte a Torino è stato aggredito e picchiato da militanti di Casa Pound solo per averli ripresi col cellulare mentre, fuori da in locale, festeggiavano un loro anniversario. Ma esprimo anche grande preoccupazione per il clima di impunità che continuiamo a registrare di fronte a episodi così gravi: cos’altro dobbiamo aspettare perché vengano sciolte, come dice la Costituzione, le organizzazioni neofasciste? Chiediamo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di intervenire immediatamente”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata