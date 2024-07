Blitz della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Vicenza ha arrestato un uomo di nazionalità algerina con l’accusa traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, ingresso e soggiorno irregolare illegale nel territorio dello Stato. Nel corso di un controllo su strada, l’uomo non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga, prima in auto e poi a piedi, con oltre un chilogrammo di hashish, alcune dosi di cocaina e 2.900 euro in contanti. Dopo averlo intercettato, i militari hanno scoperto che il soggetto, sprovvisto di qualsiasi documento di identità, era gravato da numerosi precedenti di polizia specifici e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Perquisiti l’abitazione dove l’uomo vive e il garage di sua pertinenza, le Fiamme Gialle hanno scoperto un veicolo in cui erano occultati quasi 6 chilogrammi di hashish, suddivisi in 59 panetti. Complessivamente sono stati sequestrati 7,3 chilogrammi di hashish, divisi in 73 panetti del peso di 100 grammi ciascuno, oltre 370 grammi di cocaina, suddivisi in singole dosi da 0,5 a 2 grammi ciascuna, ovvero in sassi del peso variabile compreso tra 20 e 140 grammi ciascuno, 2 bilancini di precisione, 2.900 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio perpetrata, e due Rolex, presunto reimpiego dei proventi delle attività illecite in quanto privo di alcuna fonte di reddito dichiarata.

