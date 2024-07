"Guasto tecnico fra Labico e Anagni, in direzione Sud" fa sapere in una nota FS. Ritardi fino a 70 minuti

“Circolazione fortemente rallentata sulla linea AV Roma – Napoli, in direzione Sud, per un guasto tecnico fra Labico e Anagni”. Così Ferrovie dello Stato Italiane in una nota.

“I tecnici RFI – prosegue la nota -sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. I treni AV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento dei tempi di viaggio fino a 70 minuti”.

Bersani posta foto ritardi a Termini

“Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti, in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni”. Lo scrive Pierluigi Bersani su X postando la foto del tabellone dei treni a stazione Termini tra ritardi fino a 100 minuti e tratte cancellate.

Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti, in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni. pic.twitter.com/qmki41VXL3 — Pier Luigi Bersani (@pbersani) July 29, 2024

