La giovane era a bordo della macchina con altre quattro persone. La vettura si è ribaltata dopo aver impattato contro una recinzione

Una 16enne è morta in un incidente stradale nel Padovano. La notte scorsa, alle 1:15 di lunedì 29 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bassa, incrocio Leonardo da Vinci lungo la SR 104 a Correzzola, per un’auto con a bordo tre ragazze e due ragazzi finita rovesciata dopo aver impattato contro una recinzione.

I pompieri hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, mentre la ragazza è stata a lungo rianimata dal personale sanitario del Suem. Purtroppo nonostante i soccorsi è deceduta poco dopo. L’altra persona ferita è stata assistita dal personale sanitario e trasferita in ospedale. Assistiti sul posto gli altri giovani. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata