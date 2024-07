Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Foligno ma non è in pericolo di vita

Un bambino di cinque anni, mentre stava passeggiando in sella a una bici insieme alla madre, è stato aggredito da un rottweiler che, dopo aver scavalcato la recinzione dello spazio in cui era custodito, si è avventato sul piccolo, azzannandolo in più parti del corpo. E’ successo a Bevagna, in provincia di Perugia. L’immediato intervento dei vicini, richiamati dalle urla della madre, hanno fatto in modo che il cane si allontanasse dal piccolo, evitando la tragedia. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato il minore all’ospedale di Foligno, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti sul luogo dell’aggressione. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto attraverso l’ascolto dei testimoni, così da individuare il proprietario dell’animale e stabilire le eventuali responsabilità sulla mancata custodia.

