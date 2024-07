Nessun danno alla struttura, due minori trasferiti in ospedale

Nella tarda serata di ieri, all’interno del carcere minorile Beccaria a Milano, un lenzuolo è stato dato alle fiamme dai detenuti all’interno di una cella. Non si registrano danni alla struttura né alla cella. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Le fiamme sono state spente direttamente dagli agenti della polizia penitenziaria. Tornata sotto controllo la situazione, sono stati allertati anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per accertare se vi fossero stati problemi di inalazione da fumi per i minori detenuti all’interno di quella cella, due ragazzi di origine nordafricana. I minori sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti, ma, a quanto risulta, non hanno riportato alcuna ferita

