Sequestrati dai carabinieri 25 appartamenti in otto stabili occupati abusivamente

Via all’abbattimento di due abitazioni e un garage in via Casilina Vecchia a Roma, dove è in corso uno sgombero e il sequestro preventivo, effettuato dai carabinieri, di 25 appartamenti in otto stabili occupati abusivamente. Le operazioni sono scattate all’alba di venerdì 26 luglio nell’area a ridosso di via della Stazione Tuscolana. Oltre a macerie e e suppellettili, nei dintorni delle case abbattute rimangono cumuli di immondizia.

