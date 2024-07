E' stata percepita nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e nella zona occidentale del capoluogo campano

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita dalla popolazione nei Campi Flegrei alle 13:46. E’ stata percepita nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e nella zona occidentale della città di Napoli, in particolare ai piani alti.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano (sede di Napoli dell’Ingv) con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 4 km.

Stop treni linee Cumana e Circumflegrea

A seguito del sisma, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, che collegano il centro di Napoli con i comuni dei Campi Flegrei. Lo rende noto Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. La decisione è stata presa “per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti”.

Protezione civile: “Non risultano danni”

Dalle prime verifiche non risultano danni. Lo rende noto il Dipartimento di Protezione civile. Nell’area dalle 13.44 è in corso uno sciame sismico, di cui la scossa maggiore è quella di magnitudo 4.0. “La Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio, dalle prime verifiche non risultano danni”.

Sindaco Bacoli: “Cedimento terreno da costone durante scossa”

Contemporaneamente alla scossa di terremoto, a Bacoli si è verificato un cedimento di terreno da un costone in località Case Vecchie. Lo riferisce a LaPresse il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. In seguito è stato disposto lo sgombero di una spiaggetta nelle vicinanze. Non si registrano feriti. Nello specchio di mare a ridosso del costone, sottolinea Della Ragione, era già in vigore un’ordinanza di divieto di navigazione. “Il nostro principale problema è rappresentato dai costoni, anche perché, come in questo caso, l’epicentro delle scosse molto spesso è in mare. Abbiamo chiesto un finanziamento di 6 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone, attendiamo”.

