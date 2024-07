Piazza Colonna e piazza Montecitorio sono chiuse al pubblico oggi, così come parte di via del Corso, per questioni di sicurezza.

Manifestazione Pro-Palestina a Roma, davanti alla Galleria Sordi, da parte di un trentina di persone in attesa dell’arrivo a Palazzo Chigi del presidente israeliano Isaac Herzog. I presenti, sotto il controllo delle forze dell’ordine, hanno sventolato bandiere della Palestina intonando lo slogan ‘Palestina libera’. Piazza Colonna e piazza Montecitorio sono chiuse al pubblico oggi, così come parte di via del Corso, per questioni di sicurezza.

