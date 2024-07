Allagate le vie Morosini e Spartaco, gravi disagi alla viabilità

Poco dopo le sei del mattino è saltata una condotta dell’acquedotto tra via Morosini e via Spartaco nel quartiere di Porta Romana a Milano allagando le strade e causando gravi disagi al traffico e alla viabilità. I tecnici del servizio idrico di Mm sono all’opera per aggiustare la tubazione.

