Sono state evacuate 500 persone che erano ospiti del residence minacciato dal vasto incendio divampato stamani nell’area boschiva di Baia San Felice, a Vieste, in provincia di Foggia. Secondo quanto apprende LaPresse, non vi sarebbero feriti. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono rese complicate a causa del vento.

