Saranno interessati prima il viadotto inferiore e poi quello superiore

Prenderanno il via alle 23 di oggi, martedì 23 luglio, i lavori sulla c.d. “tangenziale est” (tratta sopraelevata) di Roma nell’ambito degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture e piani stradali in vista del Giubileo 2025. Sarà chiuso al traffico 24 ore su 24 il viadotto inferiore della Circonvallazione Tiburtina, in direzione Salaria (nel tratto da viale Castrense a Largo Passamonti). Dal 9 agosto, invece, la chiusura interesserà il viadotto superiore in direzione San Giovanni (tratto da Largo Passamonti e viale Castrense). Il traffico sarà deviato su viale dello Scalo di San Lorenzo. La Polizia Locale di Roma Capitale sarà impegnata nella gestione dei servizi di viabilità nell’area interessata.

