L'uomo ha bruciato un materasso, e il fumo sprigionato ha provocato malori

Rivolta nella notte tra lunedì e martedì nel carcere di Gorizia, dove un detenuto ha dato fuoco a un materasso per protesta. Il fumo sprigionato ha provocato intossicazioni e malori tra gli agenti e i detenuti presenti, compreso colui che aveva dato fuoco al materasso, che ora è in ospedale in sedazione profonda ma non in pericolo di vita. Nella casa circondariale al momento ci sono 82 detenuti in totale, nella notte in servizio c’erano 3 agenti della penitenziaria. Accortisi dell’incendio, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco e i rinforzi. Nel frattempo, però, il fumo aveva causato i malori. Nessuno degli intossicati è in gravi condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata