Foto di archivio

Il rogo ha generato un'alta colonna di fumo visibile anche da altri quartieri dell'area flegrea della città

Un incendio è divampato a Napoli tra i quartieri Fuorigrotta e Pianura. Le fiamme stanno interessando una zona non lontana dal complesso di Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II. Il complesso universitario è stato fatto evacuare in via precauzionale. L’incendio ha generato un’alta colonna di fumo visibile anche da altri quartieri dell’area flegrea della città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata