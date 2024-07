Migliaia di viaggiatori sono rimasti temporaneamente bloccati

Venerdì, mentre gli aeroporti di mezzo mondo erano in tilt a causa del crash dei sistemi Microsoft, in Italia ci sono stati problemi anche con la circolazione dei treni ad Alta Velocità a causa di un guasto alla linea elettrica nel tratto tra Firenze e Rovezzano. Disagi si sono registrati in particolare alla stazione Termini di Roma, dove si sono registrati sia la soppressione di alcuni treni che ritardi fino ai 140 minuti. Migliaia di viaggiatori sono rimasti temporaneamente bloccati presso la stazione centrale della Capitale intasando biglietterie e infopoint in cerca di soluzioni alternative per i propri spostamenti.

