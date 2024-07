Il video diffuso sui social per combattere l'odioso fenomeno che registra picchi durante la stagione estiva

“Se non ti porto non parto”. Si chiama così il nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali diffuso sui propri canali social e sul sito istituzionale il cui filo conduttore è quello di combattere questo odioso fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, fa registrare un forte aumento di casi. Tutto questo è evitabile, spiega la Polizia, con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé. “E chi dovesse vedere l’abbandono di un cane è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’Ordine. Basta veramente poco: non partire senza di loro #senontiportononparto”, aggiunge lo spot.

