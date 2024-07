Alle 16:58 di 32 anni fa l'attentato che costò la vita al giudice Borsellino

Minuto di silenzio in via d’Amelio a Palermo alle 16:58, l’ora in cui 32 anni fa, il 19 luglio 1992, avvenne l’attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini e le donne della sua scorta. Dal palco fra gli applausi sono stati scanditi i nomi dei morti delle stragi mafiose di Capaci e di via d’Amelio, poi il silenzio. In tanti tra i partecipanti hanno alzato al cielo un’agenda rossa, simbolo della ricerca della verità, ancora incompleta, sull’attentato.

