Foto di archivio

Ai domiciliari Paolo Ascani, 55 anni. Nel 2020 venne gambizzato durante un faida tra clan

E’ stato arrestato Paolo Ascani, il cognato di Roberto Spada, boss dell’omonimo clan radicato sul litorale nella zona delle case popolari di piazza Gasparri a nuova Ostia. Il 55enne, a cui è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del tribunale di Roma, Giulia Arcieri, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio di droga. Assieme a lui sono finite in manette altre otto persone.

Ascani venne gambizzato ad aprile del 2020 in via dei Forni nel corso di una faida criminale tra i Fasciani ed il clan Spada. Per l’agguato con metodo mafioso venne condannato Girolamo Finizio, cognato di Angelo Senese, figlio del boss della camorra Michele detto ‘O pazz’.

