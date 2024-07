Il presidente di Coldiretti a margine dell’assemblea nazionale dell’associazione degli agricoltori italiani

“La proposta italiana è di costruire un dialogo che porti ad aumentare la capacità produttiva nel contesto europeo, che investa nella sostenibilità accompagnando le imprese e non in termini di demonizzazione del comparto agricolo e guardano anche alle sfide del commercio delle nostre eccellenze”. Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, a margine dell’assemblea nazionale dell’associazione degli agricoltori italiani. “Dalle dichiarazioni che ieri la presidente Von der Leyen ha fatto si nota un cambio di passo significativo rispetto all’atteggiamento del precedente mandato”, è invece il commento al discorso di insediamento della nuova presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, al suo secondo mandato consecutivo in UE. “Il Green Deal va riscritto, non sarà quello che abbiamo conosciuto – aggiunge il presidente di Coldiretti – siamo forti della convinzione che oggi l’agricoltura italiana e quella europea sono in assoluto le più sostenibili a livello globale”.

