Il servizio è sospeso dalle 8:45 alle 12:45

Metropolitane chiuse a Milano per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico. Dopo le 8.45 – avvisa Atm – chiudono tutte le metro, con possibili maggiori attese alle fermate di bus, tram e filobus. Le linee torneranno in pieno servizio dopo le 12.45.

A Roma chiuse metro B e C, aperta la A

Chiuse le metro B/B1 e C a Roma per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico che si concluderà alle 12.30. Sulla linea A prosegue invece il servizio, ma con riduzione di treni circolanti. Chiusa anche la ferrovia Termini-Centocelle. In superficie possibili riduzioni di corse o sospensioni sull’intera rete di bus e tram.

