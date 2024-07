Foto di archivio

Si tratta di Nicola Lasalata e Giuseppe Di Martino, entrambi di 45 anni. Mattarella: "Profonda tristezza"

Due vigili del fuoco sono morti durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione, divampato nel primo pomeriggio in contrada Cozzuoli nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Si tratta di due 45enni materani, Nicola Lasalata e Giuseppe Di Martino, in servizio nel Distaccamento dei Vigili del fuoco di Policoro.

La ricostruzione

Insieme con un terzo collega, rimasto illeso, stavano cercando di raggiungere un’abitazione minacciata dalle fiamme, al cui interno vive una famiglia con una persona allettata e impossibilitata a scappare. L’incendio è divampato intorno alle 14.30 e poco dopo sono intervenute sul posto due squadre dei Vigili del fuoco. Giunti sul posto, ha spiegato a LaPresse il sindaco di Nova Siri Antonio Mele, si è presentata la necessità di mettere al più presto in sicurezza un‘abitazione minacciata dalle fiamme, con all’interno una famiglia che non poteva fuggire per la presenza di una persona allettata. Insieme con un terzo collega, i due vigili del fuoco si sono incamminati verso l’abitazione, ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme. Per loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati il pm della Procura di Matera e i carabinieri, in attesa di poter recuperare i corpi una volta spente le fiamme e messa in sicurezza l’area.

Mattarella: “Profonda tristezza”

“Profonda tristezza” è stata espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la morte “del vigile del fuoco coordinatore Nicola Lasalata e del vigile del fuoco esperto Giuseppe Martino”. “In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”, ha affermato il Capo dello Stato. “Profondo dolore” anche per la premier Giorgia Meloni. “Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e un forte abbraccio di vicinanza ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco”, ha detto. Dopo aver appreso la notizia della morte dei due Vigili del fuoco il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi è recato a Nova Siri, accompagnato dal dirigente della Protezione civile regionale, Giovanni Di Bello. “Una notizia che mi sconvolge – ha dichiarato il governatore lucano – perché a perdere la vita sono due uomini nel pieno svolgimento del loro lavoro”.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è detto “profondamente addolorato per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale” e ha ricordato “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”. Anche il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci è intervenuto esprimendo la propria “commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco”, trasmettendo “alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza le mie più sentite condoglianze”.

