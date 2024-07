Si tratta dell'esemplare più anziano della regione

La certezza arriverà dalle analisi genetiche che sta eseguendo la Fondazione Edmund Mach. Ma i sospetti portano dritto a Kj1, l’orsa che con i suoi 22 anni è la più anziana del Trentino. Sarebbe stata lei ad aggredire, lungo il sentiero degli Scaloni nel territorio di Dro, un turista francese di 43 anni che stava facendo jogging. Il plantigrado l’ha attaccato e ferito alle gambe, alle braccia e alla schiena. L’uomo, che è riuscito a chiedere aiuto autonomamente, è stato operato all’ospedale Santa Chiara di Trento per la suturazione delle ferite: 20 giorni di prognosi. Se le indagini di laboratorio confermeranno l’identità di Kj1, si apprende che l’amministrazione provinciale avrebbe già nel cassetto l’ordinanza di cattura e abbattimento così come previsto dalle norme contenute nel Pacobace, il Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali, che determina le contromisure da adottare in caso di orsi problematici e confidenti.

