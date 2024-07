Foto di archivio

Il fatto è avvenuto in piazzale del Verano, nel quartiere di San Lorenzo

È saltato addosso, dopo essersi spogliato, all’infermiera dell’ambulanza che lo aveva soccorso. Il fatto è avvenuto a Roma, in piazzale del Verano, nel quartiere di San Lorenzo. L’uomo, arrestato dalla polizia per violenza sessuale, era stato soccorso nell’attività commerciale di sua proprietà perché stava dando in escandescenza rompendo i vetri e le suppellettili del negozio. Ma dopo che i sanitari erano riusciti a farlo salire a bordo il 55enne si è avventato contro l’operatrice sanitaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata