Trovato senza vita in un'area campestre

Potrebbe essere stato il grande caldo a causare la morte di un 68enne trovato senza vita in via Candofuri, nella periferia est di Roma. Il cadavere era in un’area campestre utilizzata come scorciatoia tra due strade. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e il personale medico del 118 che ha constatato il decesso per cause naturali. La salma è stata portata all’obitorio del Policlinico Roma Tor Vergata per l’esame autoptico.

