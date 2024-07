L'ex compagna lo denunciò nel 2020. I legali dell'artista puntano a un accordo tra le parti

Si svolgerà il prossimo 13 settembre la nuova udienza davanti al Gup del tribunale di Lecco – dove è imputato per i reati di maltrattamenti e stalking – del cantautore Morgan, al secolo Marco Castoldi. Vittima delle presunte molestie è la sua ex e cantante Angelica Schiatti, che lo denunciò nel 2020. Non è la prima vicenda legale che riguarda Morgan, recentemente assolto dalle accuse di diffamazione a Bugo.

La vicenda giudiziaria, incardinata inizialmente in procura a Monza, venne poi spostata a Lecco, nel 2021, per questioni di competenza territoriale sollevate dalla difesa di Morgan. Il Gup del tribunale di Lecco, nel corso della scorsa udienza ha accolto la richiesta del legale di Morgan con cui è stata anticipata la volontà di chiedere un accordo tra le parti.

