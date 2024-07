Si teme che possa compiere atti di autolesionismo

Giacomo Bozzoli, catturato giovedì sera nella sua abitazione di Soiano (Bs) dopo 11 giorni di latitanza, ha trascorso la sua prima notte in cella nel carcere di Canton Mombello. Il 39enne, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario Bozzoli, si trova rinchiuso in una cella singola, e viene sorvegliato a vista dagli agenti penitenziari. Si tratta di una scelta dettata dal timore che possa compiere atti di autolesionismo. Nelle prossime ore l’uomo sarà interrogato dal magistrato, al quale riferirà come ha trascorso i giorni di latitanza, dopo la fuga in seguito alla sentenza con cui la Cassazione ha reso definitiva la condanna al carcere a vita.

