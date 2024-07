Michele di Bari su quanto accaduto giovedì

“Mi è stato riferito che scientificamente la frana di Monta di Procida non ha alcuna connessione con il fenomeno del bradisismo. Ho ritenuto di convocare nell’immediatezza il centro coordinamento soccorsi, ai fini di garantire la sicurezza ma soprattutto la tutela dell’incolumità. Abbiamo anche disposto misure particolare, andremo avanti su questo terreno”. Questo quanto dichiarato da Michele di Bari, prefetto di Napoli, intervistato in merito alla frana occorsa a Monte di Procida giovedì 11 luglio, a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Napoli.

