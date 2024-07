L'avvocato: "Grandissimo onore, mio compito portare la Società ad affrontare nuove sfide complesse"

L’avvocato Marco Monaco (Advant Nctm) è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della società Autostrade Alto Adriatico, che si colloca al settimo posto tra le concessionarie autostradali per chilometri di rete gestita, tra i primi posti assoluti in termini di investimenti sviluppati. “È un grandissimo onore – afferma Monaco – ricevere l’incarico di presidente di Autostrade Alto Adriatico, concessionaria autostradale tra le più importanti in Italia e che porta in dote i 95 anni di storia di Autovie Venete, in prima fila per il potenziamento delle infrastrutture del Nordest e del Paese. Ringrazio, in particolare, per la fiducia i presidenti del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del Veneto, Luca Zaia, e i rappresentanti dei soci intervenuti all’assemblea. Chi mi ha preceduto ha svolto un ottimo lavoro nel completamento del passaggio da Autovie ad Autostrade. Sarà mio compito ricevere questo testimone e portare questa Società ad affrontare nuove sfide complesse nel mondo autostradale, in un periodo storico in cui le infrastrutture e la logistica giocano un ruolo chiave nel tessuto produttivo dei territori e nell’economia dell’intero Paese. La sfida è anche e soprattutto la realizzazione della terza corsia della A4, un’opera fondamentale da e verso il Nord Est Europa lungo il Corridoio Mediterraneo“.

