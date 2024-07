La linea ferroviaria è stata interrotta e lo sarà fino al ripristino

In via Toscana, a Parma, un incidente ferroviario ha coinvolto un treno merci, in uscita in direzione Bologna, e un treno passeggero che stava entrando in stazione. In base alle prime informazioni, oltre a diversi danni ai mezzi e alle infrastrutture circostanti, ci sarebbe una persona ferita.

I feriti, definiti lievi dai carabinieri, sarebbero tre e si sarebbero trovati in strada, mentre sono circa 30 le auto danneggiate, che sostavano sulla strada. La linea ferroviaria è stata interrotta e lo sarà fino al ripristino. Al momento il treno passeggeri è rientrato in stazione.

