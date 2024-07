"Era da solo, nascosto nel cassettone di un letto matrimoniale", ha affermato Francesco Prete in conferenza stampa

“Noi possiamo ragionevolmente ritenere che non avesse intenzione di costituirsi, tanto è che si è nascosto. Quando sono intervenuti i carabinieri, era da solo, nascosto nel cassettone di un letto matrimoniale“. Lo ha detto il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, in merito all’arresto, avvenuto nel pomeriggio a Soiano, di Giacomo Bozzoli, condannato per l’omicidio di suo zio Mario Bozzoli. “Il posto in cui è stato trovato – ha affermato – conferma la sua mancanza di volontà di costituirsi”.

