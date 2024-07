Guasto sulla linea elettrica nei pressi di Montepescali. Lo stop è durato oltre un'ora e mezza

Disagi per i passeggeri di un Intercity Torino-Salerno, fermo nei pressi di Montepescali, in provincia di Grosseto, per un guasto sulla linea elettrica. A quanto raccontano a LaPresse i passeggeri, il treno si è fermato per oltre un’ora senza aria condizionata a bordo, proprio a causa del guasto. Da Trenitalia spiegano che è stato effettuato il trasbordo dei passeggeri su altro treno.

