Il padre e marito di due delle vittime commenta la sentenza che ha respinto la richiesta di revisione del processo dei coniugi Romano

“Non so cosa dire, finchè non vengono riaperte le indagini, basterebbe fare qualche accertamento. Da anni è quello che chiediamo”. Lo ha detto Azouz Marzouk, padre e marito di due delle vittime della strage di Erba, uscendo dal palazzo di giustizia di Brescia dopo la lettura della sentenza che ha respinto la richiesta di revisione del processo a carico dei due coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all’ergastolo per l’eccidio del dicembre 2011.

